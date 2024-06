POL-PDKO: Gefahrenstellen im Verkehr durch nächtliches Unwetter

Kettig (ots) - Am Samstag, den 29.06.24, kam es gegen 12:30 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Bonn in Höhe der Abfahrt Kettig zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen könnte dem Ganzen ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen zwischen zwei PKW vorausgegangen sein. In Höhe der Abfahrt Kettig verlor der Unfallverursacher (Besetzt mit drei Personen, davon zwei Kinder) aufgrund deutlich überhöhter ...

mehr