Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kettig (ots)

Am Samstag, den 29.06.24, kam es gegen 12:30 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Bonn in Höhe der Abfahrt Kettig zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen könnte dem Ganzen ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen zwischen zwei PKW vorausgegangen sein. In Höhe der Abfahrt Kettig verlor der Unfallverursacher (Besetzt mit drei Personen, davon zwei Kinder) aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW und kam in Höhe der Abfahrt Kettig nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Grünstreifen und kollidierte dort mit einem PKW, der zur B9 auffahren wollte. Dieser war mit vier Personen besetzt. Diese wurden durch den Aufprall eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr mittels Rettungsgerät aus dem PKW geschnitten werden. Der zweite, potentiell am Rennen beteiligte PKW fuhr an der Abfahrt Kettig ab und entfernte sich in unbekannte Richtung, konnte jedoch durch die Polizei ermittelt werden. Neben der Feuerwehr Weißenthurm waren zwei Rettungshubschrauber, sowie mehrere Rettungswagen im Einsatz. Die Verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die B 9 war in Fahrtrichtung Koblenz für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt. Nach Sachverhaltsvortrag wurde durch die Staatsanwaltschaft Koblenz entschieden, dass bei den beteiligten Fahrern des Rennens die Führerscheine, sowie die PKW beschlagnahmt werden. Darüber hinaus wurde die Entnahme von Blutproben angeordnet. Weiterhin wurde ein Sachverständiger zur Unfallaufnahme gerufen. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell