Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder und Kleinbrand

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch, den 31.07.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 13:04 Uhr in den Sonnenweg gerufen. In einem dortigen städtischen Wohnhaus hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Die Erkundung ergab, dass es aufgrund von Handwerkerarbeiten zu einer Staubbildung gekommen war und dieses zur Auslösung führte. Der Einsatz konnte um 13:19 Uhr beendet werden.

Um 14:56 Uhr rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug zum Finkenberg aus. Auf einer dortigen Wiese hatten besorgte Bürger eine Rauchentwicklung wahrgenommen. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass es sich um ein Lagerfeuer am Rande eines Waldstücks handelte. Nach Belehrung der Verursacher und Ablöschen des Feuers konnte der Einsatz um 15:30 Uhr beendet werden.

