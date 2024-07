Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Drei Einsätze am Dienstag

Ennepetal (ots)

Am Dienstag den 30.07.24 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu drei Einsätzen alarmiert. Um 7:04 Uhr hatte die Brandmeldeanlage eines Industriebetriebs an der Loher Straße alarmiert. Bei der Erkundung konnte Staubentwicklung als Ursache für den Fehlalarm ausgemacht werden. Der Einsatz wurde um 7:31 Uhr beendet werden. Eine Betriebsmittelspur auf der Kirchstraße wurde um 11:35 Uhr gemeldet. Aufgrund der Länge wurde ein Fachunternehmen verständigt und Warnschilder aufgestellt. Durch einen Wasserrohrbruch war um 19:53 Uhr Wasser in einen Keller in Voerde gelaufen. Aufgrund der geringen Menge konnte die Feuerwehr nicht tätig werden und beendete den Einsatz um 20:18 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell