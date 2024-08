Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Verkehrsunfall mit Straßenbahn, eine leicht verletzte Person; Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Kassel (ots)

Am heutigen frühen Donnerstagabend, gegen 17.40 Uhr kam es auf der Frankfurter Straße, in Höhe Leuschnerstraße, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und einer Straßenbahn.

Die aufnehmenden Beamten des Polizeirevier Süd-West berichten, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw in Richtung Innenstadt fuhr. In Höhe der Haltestelle "Leuschnerstraße" wechselte der bisher unbekannte Fahrzeugführer den Fahrstreifen nach links und übersah hierbei eine 62-jährige Pkw Fahrerin, die in gleicher Fahrtrichtung auf der Frankfurter Straße unterwegs war. Die 62- jährige wich ebenfalls nach links aus und stieß dabei mit der in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn zusammen.

Der bisher unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Nach Angaben der 62-jährigen Unfallbeteiligten, die beim Unfall leicht verletzt wurde, handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunklen SUV. Möglicherweise befindet sich an dem SUV ein "Fahrschule"-Schild.

Nach bisherigen Erkenntnisse wurde in der Straßenbahn niemand verletzt, an dem Fahrzeug der 62-jährigen entstand ein Sachschaden von 4000,- Euro, an der Straßenbahn von ca. 3000,- Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei unter T: 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell