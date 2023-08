Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Mann mit Messer verletzt

Am Mittwoch eskalierte ein Streit in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 13 Uhr stritten sich ein 28-Jähriger und ein 29-Jähriger in der Kellereistraße. Vier weitere Männer kamen hinzu und attackierten den 28-Jährigen mit Schlägen und Tritten. Einer der Angreifer zog wohl ein Messer und verletzte damit den 28-Jährigen leicht. Ein weiterer Mann bedrohte ihn mit einer Pistole. Anschließend flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtungen. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) nahm die Ermittlungen auf. Da der 28-Jährige nur wenige Angaben machte sind die Hintergründe der Tat bislang unklar. Den ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich alle Beteiligten kennen. Nach einer Behandlung in einer Klinik wurde der 28-Jährige noch am selben Tag wieder entlassen.

++++1600414 (SV)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell