POL-KS: Unfall zwischen Audi und Rettungswagen bei Alarmfahrt: Drei Männer verletzt

Kassel (ots)

Helsa (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Donnerstagabend kam es auf der Leipziger Straße in Helsa zu einem Unfall zwischen einem Audi und einem Rettungswagen. Das Rettungsfahrzeug, das von einem 63-jährigen Sanitäter gefahren wurde, befand sich zur Unfallzeit auf der Anfahrt zu einem Einsatzort, weshalb das Martinshorn und das Blaulicht eingeschaltet waren. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurden die beiden Rettungssanitäter und der Autofahrer leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand ein hoher Gesamtsachschaden von rund 40.000 Euro.

Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Ost berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 19 Uhr. Die Besatzung des Rettungswagens, der zu dieser Zeit ohne Patienten auf dem Weg zu einem medizinischen Notfall war, fuhr von Kaufungen kommend in Richtung Helsa. Nach Angaben der beiden Rettungssanitäter hatte der vor ihnen fahrende Audi bereits längere Zeit keine Reaktion auf die eingeschalteten Sondersignale gezeigt, weshalb der Fahrer des Mercedes Sprinter etwa 300 Meter hinter dem Ortseingang Helsa zum Überholen des Audi ansetzte. In diesem Moment bog der 29-jährige Autofahrer nach links in eine Grundstückseinfahrt ab, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Audi kam nach der Kollision in einem Graben neben der Straße zum Stehen. Sowohl der 29-Jährige aus dem Landkreis Kassel als auch die 63 und 57 Jahre alten Rettungssanitäter aus dem Werra-Meißner-Kreis wurden vorsorglich in Kasseler Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zum Umfallhergang dauern an.

