Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung in der 3. Bundesliga zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem VfB Stuttgart II

Rostock (ots)

Anlässlich der heutigen Spielbegegnung zwischen den Mannschaften des F.C. Hansa Rostock und dem VfB Stuttgart II in der 3. Bundesliga zieht die Polizei eine positive Bilanz. In allen Phasen des polizeilichen Einsatzes kam es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen. Insgesamt waren 129 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Landespolizei im Einsatz. Darunter befanden sich auch Einsatzkräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V. Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte im Auftrag der Polizeiinspektion Rostock auf Basis der um 20:15 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.

