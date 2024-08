Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Skaterbahn mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert

Wismar (ots)

Am heutigen Vormittag wurde der Polizei gemeldet, dass die Fläche der Skaterbahn an der Käthe-Kollwitz-Promenade in Wismar beschmiert wurde. Die Beamten konnten Schriftzüge wie "Sieg Heil" oder "Heil Hitler" sowie diverse Hakenkreuze feststellen. Bis zur Beseitigung der Schmierereien hat der Verantwortliche die Bahn gesperrt. Gegen unbekannt wurde eine Anzeige wegen Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Personen die etwas beobachtet haben bzw. Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter Telefon 03841-203224 oder über die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de zu melden. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell