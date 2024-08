Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Schwerin und des Polizeipräsidiums Rostock: Schwer verletzte Frau in Wismar - Festnahmen von Verdächtigen

Rostock (ots)

Nach intensiven Ermittlungen haben Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin am 29.07.2024 einen 27-jährigen deutschen Beschuldigten sowie heute Mittag einen weiteren 34-jährigen deutschen Beschuldigten festgenommen, die in dem dringenden Verdacht stehen, gemeinschaftlich eine 31-jährigen Frau mit ihrem PKW in eine Kleingartenanlage in Wismar verbracht und eine lebensbedrohende Stichverletzung in den Hals sowie weitere Verletzungen beigebracht zu haben.

Die Frau war in der Nacht vom 23.07.2024 auf den 24.07.2024 in hilflosem Zustand in Unterwäsche von Passanten aufgefunden und nach Maßnahmen der Ersten Hilfe der herbeigerufenen Polizeibeamten in ein Krankenhaus verbracht und notversorgt worden, so dass Lebensgefahr für die Geschädigte nicht mehr besteht.

Dringend tatverdächtig sind ein 27-jähriger Freund der Geschädigten sowie ein 34-jähriger Bekannter, beide aus Wismar. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin hat das Amtsgericht Wismar Haftbefehl gegen beide Beschuldigte erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft hinsichtlich des 27-jährigen Beschuldigten angeordnet.

Der 34-jährige Beschuldigte konnte heute nach tagelanger intensiver polizeilicher Fahndung fest- und in Gewahrsam genommen werden. Er wird am morgigen Tage dem Haftrichter zur Verkündung des Haftbefehls vorgeführt.

Den Beschuldigten wird gemeinschaftlich begangener versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Das Tatmotiv ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Auf den Grundsatz der Unschuldsvermutung wird hingewiesen.

Für Presseanfragen ist die Staatsanwaltschaft Schwerin unter den Telefonnummern 0385 / 5302 - 208 oder 0174 / 1705645 zuständig.

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/5829597

