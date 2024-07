POL-HRO: Polizei ermittelt nach Hitlergruß

Rostock (ots) - Am 29.07.2024 gegen 02:20 Uhr geriet aus bisher unbekannter Ursache ein Stromverteilerkasten in einem Wohn- und Ferienhaus in Brand. Die 17 Bewohner wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Das Gebäude ist stark verraucht und daher vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden provisorisch in einem anderen Gebäude der Ferienanlage ...

