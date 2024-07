Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Weiterfahrt nach technischen Mängeln untersagt und Umladung von Betonelementen veranlasst

Rostock (ots)

Am 29.07.2024 gegen 13:30 Uhr wurde auf der A19 ein polnischer Sattelzug, der mit 24 Tonnen schweren Betonelementen beladen war, angehalten und kontrolliert. Bereits optisch war der Zehn Jahre alte Sattelauflieger in einem schlechten Zustand. Bei der Sichtung konnten dann an der Bremsanlage optische Mängel erkannt werden. Daraufhin wurde eine technische Untersuchung bei der Dekra in Güstrow angeordnet. Diese ergab erhebliche Mängel an der Bremsanlage, an den Federspeichern und am Rahmen des Fahrzeuges. Somit wurde die Weiterfahrt untersagt und die Ladung musste umgeladen werden. Der ukrainische Fahrzeugführer sowie polnische Fahrzeughalter müssen mit Bußgeldern rechnen. Volker Brinckmann Polizeihauptmeister Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf Außenstelle Linstow

