Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Rettungseinsatz Boltenhagen

56-jähriger verstorben

Ostseebad Boltenhagen (ots)

Am 28.07.2024 kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Rettungseinsatz am Strand von Boltenhagen. Ein Hinweisgeber hatte kurz nach 01:00 Uhr mitgeteilt, dass er während eines Spazierganges auf ein am Strand abgelegtes Badehandtuch aufmerksam geworden sei, welches dort seit mehreren Stunden lag. Durch die umgehend eingesetzten Beamten wurden vor Ort bei dem Handtuch noch weitere persönliche Gegenstände aufgefunden. Es wurden umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Diese wurden land- und seeseitig durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Grevesmühlen, der Wasserschutzpolizei, der Freiwilligen Feuerwehren Boltenhagen und Grevesmühlen und des MRCC Bremen durchgeführt. Weiterhin war ein Fährtenhund der Polizei im Einsatz. Gegen 08.30 Uhr wurde schließlich durch einen Rettungshubschrauber der leblose Körper des Vermissten im Wasser unweit der Küstenlinie treibend festgestellt. Dieser wurde aus dem Wasser geborgen. Durch den eingesetzten Notarzt konnte nur noch der Tod des 56-jährigen deutschen Mannes festgestellt werden. Durch den Kriminaldauerdienst Wismar wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Derzeit gibt es keine Hinweise, die auf ein Fremdverschulden schließen lassen. Marcus Rode Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

