Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Auffahrunfall an roter Ampel: Zwei Verletzte

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Verletzt wurden am gestrigen Donnerstagnachmittag ein 61-Jähriger am Steuer eines Hyundai und seine Beifahrerin bei einem Unfall, der von einer unter Alkoholeinfluss stehenden Autofahrerin verursacht wurde. Wie die Beamten des Polizeireviers Nord berichten, waren sie gegen 15:10 Uhr zu dem Auffahrunfall im Kasseler Stadtteil Fasanenhof gerufen worden. Vor Ort schilderte der 61 Jahre alte Mann, dass er mit seinem Pkw stadtauswärts auf der Ihringshäuser Straße unterwegs war und auf dem Linksabbiegefahrstreifen in die Eisenschmiede an der roten Ampel anhielt. Mutmaßlich aufgrund ihrer Alkoholisierung erkannte dies die nachfolgende 63-jährige Autofahrerin zu spät und fuhr auf den stehenden Hyundai auf. Durch den Aufprall erlitten der 61-Jährige und die 59 Jahre alte Beifahrerin, beide aus Baunatal, leichte Verletzungen. An den beiden Autos war bei dem Zusammenstoß ein Blechschaden entstanden. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf 4.000 Euro geschätzt.

Da die Streife bereits kurz nach ihrem Eintreffen am Unfallort bemerkte, dass die 63-Jährige aus Kassel sichtlich unter Alkoholeinfluss stand, führten sie einen Atemalkoholtest bei der Frau durch. Dieser ergab einen Wert von knapp 3 Promille, weshalb ihr von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein der 63-Jährigen sicher. Sie muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehres verantworten.

