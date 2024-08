Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtiger nach Tankstellenraub festgenommen

Recklinghausen (ots)

Nachdem ein zunächst unbekannter Täter am 18. Juli des laufenden Jahres eine Tankstelle an der Overbergstraße überfallen hatte, konnte die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen festnehmen. Spuren am Tatort führten zu einem 23-Jährigen aus Recklinghausen. Polizeibeamte nahmen den Mann an der Wohnanschrift fest. Er wurde heute dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Dem 23-Jährigen wird vorgeworfen eine Tankstelle an der Overbergstraße, unter Vorhalt einer Schusswaffe, überfallen zu haben. Er flüchtete mit Bargeld. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung gelang dem Täter zunächst die Flucht.

Die ursprüngliche Pressemeldung zu dem Raubüberfall finden Sie unter dem folgenden Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5826331

