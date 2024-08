POL-RE: Dorsten: Radfahrer bei Alleinunfall verstorben

Recklinghausen (ots) - Auf der Hermannstraße wurde am Dienstagabend eine Tankstelle überfallen. Ein junger Mann hatte gegen 20.30 Uhr eine Mitarbeiterin der Tankstelle mit einem Messer bedroht und Bargeld verlangt. Danach lief er - mit der Beute - davon. Noch in der Nacht konnte ein Tatverdächtiger, ein 19-Jähriger aus Gelsenkirchen, vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die ...

mehr