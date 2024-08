Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Junger Mann nach Tankstellenüberfall festgenommen

Recklinghausen (ots)

Auf der Hermannstraße wurde am Dienstagabend eine Tankstelle überfallen. Ein junger Mann hatte gegen 20.30 Uhr eine Mitarbeiterin der Tankstelle mit einem Messer bedroht und Bargeld verlangt. Danach lief er - mit der Beute - davon. Noch in der Nacht konnte ein Tatverdächtiger, ein 19-Jähriger aus Gelsenkirchen, vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Tankstellen-Mitarbeiterin blieb unverletzt.

