Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stromsäule angefahren und geflüchtet

Nienburg (ots)

(rei)- In der Nienburger Innenstadt hat sich am Abend bzw. in der Nacht von Montag auf Dienstag (22.07.-23.07.) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Stromsäule vor den Wirtschaftsbetrieben in der Langen Straße 17 durch ein Fahrzeug beschädigt worden ist. Der Schaden wird auf circa 600 Euro geschätzt. Der oder die Verursacherin hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nienburg unter 05021/9778-115 in Verbindung zu setzen.

