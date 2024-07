POL-STH: Autotransporter rutscht in Graben

Stadthagen, Parkhaus Am Bahnhof (ots) - (Ro) Ein Mitarbeiter der Stadt Stadthagen stellt am Fr., 26.07.2024, 10.20 Uhr fest, dass im Parkhaus Am Bahnhof bei einem Pkw Audi alle vier Reifen zerstochen worden sind. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg Polizei Stadthagen Einsatz- und Streifendienst Vornhäger Straße 15 31655 Stadthagen Telefon: 05721/ 9822-0 Fax: 05721/ 9822-150 E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de ...

