Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Beifahrer bei Unfall schwer verletzt - Reifen waren in schlechtem Zustand

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Bozener Straße/Linzer Straße hat es am frühen Montagnachmittag einen Unfall gegeben. Ein 21-jähriger Mann aus Recklinghausen wurde dabei verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 21-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen gegen 14.10 Uhr auf der Bozener Straße unterwegs, um an der Kreuzung weiter geradeaus (Richtung Wiener Straße) zu fahren. Gleichzeitig fuhr ein 46-jähriger Mann aus Stolberg mit einem Transporter die Linzer Straße Richtung Grazer Straße. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Der Beifahrer im Auto, ein 21-Jähriger aus Recklinghausen, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die beiden Fahren blieben unverletzt. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, waren die Reifen des Autos in einem schlechten Zustand, unter anderem waren sie zu alt bzw. hatten Risse. Auch das Auto selbst war nicht mehr versichert. Dazu wurde ebenfalls eine Anzeige geschrieben - und das Auto sichergestellt. Der Sachschaden wird zusammen auf gut 22.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell