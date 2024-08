POL-RE: Marl: Vier Leichtverletzte bei Unfall auf B225

Recklinghausen (ots) - Dorsten: Auf einem Parkplatz an der Kurt-Schuhmacher-Straße wurde am Sonntagnachmittag in der Zeit von 14:20 Uhr bis 15:30 Uhr ein Auto beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden an der linken Fahrzeugseite des VW ID.5 GTX wird auf ca. 3000 geschätzt. Bottrop: Im Zeitraum vom 25. ...

