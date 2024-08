Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Bottrop: Polizei bittet nach Unfallfluchten um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Auf einem Parkplatz an der Kurt-Schuhmacher-Straße wurde am Sonntagnachmittag in der Zeit von 14:20 Uhr bis 15:30 Uhr ein Auto beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden an der linken Fahrzeugseite des VW ID.5 GTX wird auf ca. 3000 geschätzt.

Bottrop:

Im Zeitraum vom 25. Juli (20:00 Uhr) bis zum 2. August (19:00 Uhr) beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen schwarzen Seat Leon. Das Fahrzeug stand am Fahrzeugrand der Aspelstraße. Der Schaden ist im Bereich des linken Kotflügels und der Fahrertür erkennbar und wird auf 3000 Euro geschätzt. An dem Seat konnten rote Lackanhaftungen gesichert werden.

Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell