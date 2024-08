Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Eingebrochen und Autos gestohlen

Recklinghausen (ots)

Auf dem Holtkampweg sind unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Sie hebelten offenbar ein gekipptes Fenster in der ersten Etage auf, um ins Gebäude zu kommen. Anschießend wurde das Haus durchsucht. Die Täter nahmen zwei Fahrzeugschlüssel an sich - und fuhren dann mit den beiden Autos, die vor dem Haus parkten, davon. Bei den Autos handelt es sich jeweils um BMW - einen violetten X7 und einen grauen 5er BMW. Die Fahrzeuge wurden zuletzt am Sonntagabend (gegen 22 Uhr) gesehen. Bemerkt wurden Einbruch und Diebstahl heute Morgen gegen 8 Uhr. In dieser Zeit müssen die Taten passiert sein. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

