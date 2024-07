POL-HST: Zeugenaufruf nach mutmaßlicher Körperverletzung in Stralsund

Prerow (ots) - Am Donnerstag, dem 25. Juli 2024 um 19:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Strandstraße in Prerow. Eine 36-jährige deutsche Fahrradfahrerin aus Berlin befuhr die Strandstraße aus Richtung Waldstraße kommend. Auf dem Gepäckträger befand sich das vierjährige Kind der 36-Jährigen, trug aber einen Helm. In der weiteren Folge geriet das Kind mutmaßlich mit dem Fuß in die Speichen des ...

mehr