POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 05.-07.04.2024

Schortens

Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Rettungswagen in Schortens

Am 05.04.2024, gegen 20:50 Uhr, befuhr der 61-jährige Führer eines Motorrades die Oldenburger Straße in Schortens in Richtung Sande. Im Streckenverlauf verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit der Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Rettungswagens, welcher sich nicht auf einer Einsatzfahrt befand. Der Motorradfahrer wurde bei der Kollision schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Schwerer Diebstahl aus Firmentransporter im Bohlswarfer Weg in Schortens

In der Zeit vom 05.04.2024, 17:30 Uhr bis 06.04.2024, 07:55 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf das Betriebsgelände einer Tischlerei im Bohlswarfer Weg in Schortens. Dort drangen sie in einen geparkten Transporter des Unternehmens ein und entwendeten diverse, hochwertige Elektrowerkzeuge aus dem Fahrzeuginneren. Zeugen die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Wangerland

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Horumersiel

In der Zeit vom 05.04.2024, 14:30 Uhr, bis 06.04.2024, 11:15 Uhr, parkte ein Geschädigter seinen Pkw (Seat Cupra Formentor) auf dem Hauptparkplatz an der Deichstraße in Horumersiel. Als der Geschädigte schließlich zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden am Pkw fest, welcher offenbar durch einen Verkehrsunfall verursacht worden ist. Der Unfallverursacher entfernte sich zuvor unerlaubt vom Unfallort. Zeugen die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Unfallflucht im Wangerland

Am 06.04.2024, gegen 23:00 Uhr, kam der 61-jährige Führer eines Pkw im Bereich der Bäderstraße in Hooksiel mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Telekommunikationsschaltschrank, was zu erheblichen Schäden am Schaltschrank, jedoch auch am Fahrzeug führte. Der Fahrer setzte seine Fahrt dennoch fort, konnte aber kurz darauf, aufgrund des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen, in der Umgebung angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest wies eine Atemalkoholkonzentration von 2,01 Promille aus. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit Verkehrsunfallflucht.

Sande

Brand von Mülltonnen am Sander See

Am 07.04.2024, gegen 00:45 Uhr, kam es zu einem Brand dreier Mülltonnen im Bereich eines Kiosks am Sander See in Sande. Durch zwei Personen seien Feuerwerkskörper in einer der Tonnen zur Explosion gebracht worden, woraufhin diese Feuer fingen und ein angrenzendes Holzgeländer ebenfalls durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zeugen die weitere sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

