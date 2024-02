POL-NI: Landesbergen - Pkw Fahrer unter Alkoholeinfluss

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen zu einem Diebstahl im ALDI-Supermarkt an der Bahnhofstraße in Stadthagen. Am Donnerstag, den 01.02.2024 ereignete sich zwischen 11:50 und 12:10 Uhr ein Diebstahl einer Geldbörse aus der am Einkaufswagen der Geschädigten hängenden Einkaufstasche. Die 72-Jährige aus Stadthagen bemerkte den Diebstahl während ihres Einkaufs nicht. Zeugen und/oder Hinweisgeber ...

mehr