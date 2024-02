Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Rasche Entwarnung/Gefahrstoff in Apotheke entdeckt

Viernheim (ots)

In einer Apotheke "Am Königsacker" wurde am Freitag (23.02.), gegen 9.00 Uhr, bei Aufräumarbeiten eingetrocknete Pikrinsäure in einem Glas entdeckt. Dieses Gemisch gilt als sehr reaktionsfreudig und explosiv. Polizei und Feuerwehr wurden verständigt. Es folgte daraufhin die Absperrung der näheren Umgebung und die Räumung des Gebäudes.

Gegen kurz vor 11.30 Uhr konnte aber schon wieder Entwarnung gegeben werden. Der Gefahrenstoff konnte von verständigten Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamtes aufgenommen werden und wird nun fachmännisch entsorgt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell