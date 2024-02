Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Nach Überfall auf Taxifahrer/Tatverdächtiger in Haft

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Nach einem Überfall auf einen 46 Jahre alten Taxifahrer am 8. Juli 2023 in Ginsheim, bei dem der 46-Jährige von drei Unbekannten unter anderem mittels Reizgas attackiert und seiner Tasche samt Geld und persönlichen Dokumenten beraubt wurde (wir haben berichtet), haben die Ermittler der Rüsselsheimer Kriminalpolizei nun einen Verdächtigen festgenommen.

Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 19 Jahre alten Mann aus Ginsheim-Gustavsburg. Unter anderem führte eine Datenauswertung des Mobiltelefons auf die Spur des Mannes. Der 19-Jährige wurde am Mittwoch (21.02.) nach einer auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt richterlich erwirkten Wohnungsdurchsuchung festgenommen. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten verschiedene Einhandmesser, Springmesser, einen Schlagring mit integriertem Springmesser, einen verbotenen Elektroschocker und Pfefferspray. Weiterhin wurden auch 1100 Euro Bargeld von der Polizei beschlagnahmt.

Der Mann wurde am Donnerstag (22.02.) einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Groß-Gerau vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der 19-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ein weiterer Verdacht an der Tat beteiligt gewesen zu sein, richtet sich derweil gegen zwei 14 und 17 Jahre alte Männer. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Kriminalpolizei prüft zudem, ob der 19-Jährige noch für weitere gleichgelagerte Taten in Betracht kommt.

