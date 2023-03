POL-RE: Castrop-Rauxel: Linienbus fährt gegen Haus - mehrere Personen verletzt

Recklinghausen (ots) - Bottrop Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen brachen unbekannte Täter in Firmenräume an der Poststraße ein. Sie hebelten die Tür auf und durchsuchten die Räume nach Beute. Aus einem Schulungsraum nahmen sie einen Beamer mit. Aus einem Büro erbeuteten sie einen kleinen Tresor mit Bargeld und Dokumenten. An der Tür entstand außerdem Sachschaden. Hinweise auf die Täter liegen nicht ...

mehr