POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Einbruch in Büchnerhaus

Riedstadt (ots)

Das Büchnerhaus in der Weidstraße geriet in der Nacht zu Freitag (23.02.) in das Visier Krimineller. Nachdem die Täter mit ihrem Versuch, gewaltsam durch die Eingangstür in das Museum zu gelangen, scheiterten, brachen sie eine Tür zum Kulturbüro der Stadt auf. Sie durchsuchten anschließend mehrere Räumlichkeiten und entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand Geld. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher nach ersten Schätzungen zudem einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06142/6960.

