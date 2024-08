Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sontra (Landkreis Werra-Meißner) Wohnungsbrand mit tödlich verletzter Person

Am heutigen Sonntag brach gegen 11:15 Uhr ein Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Knappenstraße in Sontra aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung des Mehrfamilienhauses bereits im Vollbrand. Eine 87-jährige Bewohnerin hatte bereits eigenständig die Wohnung verlassen und wurde in einem Rettungswagen behandelt. Nach Betreten des Brandobjektes durch die Feuerwehr, wurde im Wohnzimmer der Leichnam einer Person aufgefunden. Die Maßnahmen zur Identifizierung der Person dauern derzeit noch an. Neben der Feuerwehr aus Sontra waren auch Einsatzkräfte der Wehren Wichmannshausen, Breitau und Eschwege im Einsatz. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt.

Die Ursache für den Brand ist bisher nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen des K 10 der Polizeidirektion Werra-Meißner.

