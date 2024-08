Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vier Einfamilienhäuser in Kassel von Einbrechern heimgesucht: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe, -Harleshausen und -Brasselsberg:

Am Ende der vergangenen Woche wurde die Polizei zu vier Einbrüchen in Wohnhäuser in den Kasseler Stadtteilen Bad Wilhelmshöhe, Harleshausen und Brasselberg gerufen, die auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen könnten. In allen Fällen waren die Einbrecher in Abwesenheit der Bewohner in die Einfamilienhäuser eingestiegen. Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Einbruch in ein Haus in der Krähhahnstraße hatte sich im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 17:00 Uhr, und Freitagmorgen, 7:15 Uhr, ereignet. Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Täter eine Kellertür auf der Gebäuderückseite aufgehebelt und anschließend alles durchwühlt. Sie erbeuteten zwei hochwertige Armbanduhren.

Am Samstagmorgen war die Polizei dann zu dem Einbruch im Buchenweg gerufen worden. Dort hatten unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag zwischen Mitternacht und 2:00 Uhr zugeschlagen und zunächst versucht, gewaltsam eine Terrassentür zu öffnen. Als dies misslang, hebelten sie mit einem Werkzeug ein Kellerfenster auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume des Hauses nach Wertsachen. Mit ihrer Beute, Schmuckstücken und einer Armbanduhr, flüchteten die Einbrecher letztlich in unbekannte Richtung.

Der dritte Tatort liegt nur unweit entfernt in der Straße "Am Hilgenberg". Über die aufgebrochene Haustür stiegen die Täter in das derzeit unbewohnte Haus ein und begaben sich dort auf Beutezug, gingen aber nach derzeitigem Kenntnisstand leer aus. Wann genau der am Samstagmittag festgestellte Einbruch stattgefunden hat, ist noch nicht bekannt.

Am gestrigen Sonntagnachmittag gegen 14:30 Uhr meldete sich schließlich das Einbruchsopfer aus dem Pangesweg bei der Polizei. Dort hatten sich unbekannte Täter im Verlauf des Wochenendes über eine Balkontür gewaltsam Zutritt verschafft. Ob etwas gestohlen wurde, ist bis dato nicht bekannt.

Zeugen, die im Bereich eines Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell