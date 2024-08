Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutmaßlicher Straßenraub: Ermittler erbitten Hinweise auf unbekannte Tätergruppe

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Zeugen eines mutmaßlichen Straßenraubes in der Nacht von Samstag auf Sonntag suchen die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Beamte des Polizeireviers Mitte waren gegen 3:30 Uhr in die Erzbergerstraße in Kassel gerufen worden, da dort ein junger Mann von Unbekannten verletzt wurde. Bei der Befragung des 19-Jährigen aus Osnabrück gab dieser an, dass er auf dem Heimweg zu einem Freund plötzlich im Bereich Sickingenstraße/Wolfhager Straße von einer drei bis fünfköpfigen Tätergruppe von hinten angegriffen worden sei. Als er zu Boden ging, sollen die Unbekannten mehrfach auf ihn eingetreten haben, bevor sie seine Bauchtasche durchsuchten und mit mehreren erbeuteten Dokumenten sowie einer EC-Karte die Flucht ergriffen, so das Opfer. Die Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Der 19-Jährige erlitt erhebliche Gesichtsverletzungen, weshalb er im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt wurde.

Eine genaue Beschreibung der Täter, die nach Angaben des Opfers einen dunkleren Teint und dunkle Haare gehabt haben sollen, liegt bisher nicht vor. Zeugen, die den Raub möglicherweise beobachtet haben und den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die Tätergruppe geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell