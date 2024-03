Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Verkehrsschild gestohlen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Verkehrsschild gestohlen

In Esens wurde ein Verkehrsschild entwendet. Unbekannte Täter brachen in der Straße Goldenort das Schild "Radfahrer frei" aus der Verankerung und flüchteten samt Schild. Der Diebstahl fiel am 20.03.2024 auf. Hinweise bitte an die Polizei Esens unter 04971 926500.

