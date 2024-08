Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 15 Plomben Kokain bei Flucht vor Polizei in Mülleimer geworfen: Mutmaßlichem Dealer droht U-Haft

Kassel (ots)

Kassel:

Beamten der OE City der Kasseler Polizei und des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz ist am gestrigen Dienstagmittag nach kurzer Verfolgung die Festnahme eines mutmaßlichen Dealers harter Drogen in der Kastenalsgasse in Kassel gelungen. Die Zivilfahnder hatten zuvor gegen 13:15 Uhr in einer Grünanlage in der Gießbergstraße beobachtet, dass der Mann augenscheinlich Drogen verkauft hatte und anschließend in Richtung Holländischer Platz davonging. Umgehend gaben die zivilen Polizisten ihren uniformierten Kollegen Bescheid, die zu diesem Zeitpunkt auf einer Streifenfahrt in der Unteren Königsstraße unterwegs waren und den Verdächtigen dort ausmachen konnten. Bei Erblicken des Polizeifahrzeugs rannte der mutmaßliche Drogendealer sofort davon und warf vor den Augen der ihn verfolgenden Beamten etwas in einen Müllcontainer, bevor seine Flucht kurze Zeit später ein Ende fand und für ihn die Handschellen klickten. In dem Abfalleimer fanden die Polizisten 15 verkaufsfertige Plomben mit insgesamt rund sieben Gramm Kokain, derer er sich entledigt hatte. Darüber hinaus förderte eine Durchsuchung des Tatverdächtigen mutmaßlich eingenommenes Drogengeld zutage, das ebenfalls sichergestellt wurde. Da der 44-Jährige mit tunesischer Staatsangehörigkeit keinen festen Wohnsitz hat und bereits wegen Betäubungsmitteldelikten von verschiedenen Staatsanwaltschaften gesucht wird, brachten die Beamten ihn in das Polizeigewahrsam. Er steht im Verdacht, mit dem Verkauf von Rauschgift seinen Lebensunterhalt zu finanzieren und somit gewerbsmäßig zu handeln, weshalb er am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt wird. Die Ermittlungen dauern an.

