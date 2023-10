Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Ortung führt zum Fahndungserfolg

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Eine junge Frau informierte am frühen Abend des 26. Oktober 2023 die Bundespolizei in Neustadt an der Weinstraße, dass sie ihren Rucksack dort am Bahnhof vergessen hat. Glücklicherweise befand sich unter anderem ihr Tablet in dem Rucksack, welches sie geortet hatte und so den Polizisten mitteilen konnte, dass sich dieses nun in der Innenstadt in Neustadt befände. Die entsprechend eingeleitete Fahndung führte umgehend zum Erfolg. Der 54-jährige Deutsche, der den Rucksack samt Inhalt unterschlagen hatte, nutze bei Eintreffen der Polizeibeamten gerade die EC-Karte der Geschädigten und erledigte damit die Bezahlung seines Einkaufes in einem Supermarkt. Der Mann wurde zur weiteren Klärung des Sachverhaltes mit zur Dienstelle genommen. Es konnte festgestellt werden, dass der Herr bereits zuvor wegen Eigentumsdelikten aufgefallen war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß belassen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unterschlagung und Betruges.

