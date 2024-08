Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizeieinsatz nach Schüssen aus Schreckschusswaffe am Stern

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Stern in Kassel, bei der Schüsse mutmaßlich aus einer Schreckschusswaffe abgegeben wurden, sorgte am gestrigen Mittwochabend für einen größeren Polizeieinsatz. Bei dem Streit erlitt ein unbeteiligter 19-jähriger Passant aus Kassel, der durch einen Faustschlag getroffen wurde, eine leichte Verletzung am Kopf, die vor Ort von Rettungskräften behandelt wurde. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und den daran beteiligten Personen dauern aktuell an.

Der erste Notruf einer besorgten Passantin war gegen 20:30 Uhr bei der Kasseler Polizei eingegangen. Sie berichtete über eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, bei der auch ein Messer gezeigt und Schüsse abgefeuert worden sein sollen. Sofort waren zahlreiche Streifen hinzugeeilt, die vor Ort nur noch auf den verletzten 19-Jährigen trafen. Nach seinen und den Angaben weiterer Zeugen waren zwei offenbar miteinander bekannte Gruppen, bestehend aus sechs und zwei Männern, an der Straßenbahnhaltestelle aufeinandergetroffen und zunächst verbal in Streit geraten. Im weiteren Verlauf soll die sechsköpfige Tätergruppe die beiden unbekannten Kontrahenten mit einem Messer bedroht und mehrere Schüsse mit einer Pistole abgegeben haben, bevor alle Beteiligten in verschiedene Richtungen flüchteten. Die sofortigen umfangreichen Fahndungsmaßnahmen nach den geflüchteten Tätern verliefen ohne Erfolg. Am Ort des Geschehens fanden die eingesetzten Polizisten mehrere Knallpatronenhülsen, weshalb davon ausgegangen wird, dass es sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt hat. Nach bisherigem Kenntnisstand blieben mit Ausnahme des 19-Jährigen, der unbeabsichtigt zwischen die beiden Gruppen geraten war, alle Personen unverletzt. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung werden bei der EG 1 der Kasseler Polizei geführt.

