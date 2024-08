Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Parkbank gerät in Brand - Ermittler suchen Zeugen

Neuss (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Donnerstag (01.08.), gegen 11:15 Uhr, im Kruchensbusch an der Steinhausstraße eine Parkbank in Brand geraten.

Namentlich unbekannte Zeugen sollen noch versucht haben, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Die Sitzgelegenheit wurde dennoch vollständig zerstört.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

