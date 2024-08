POL-LWL: Vermisstenfahndung nach einem Mädchen aus Plau

Ludwigslust (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Ludwigslust wurde eine Fahrradfahrerin schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte gegen 10:20 Uhr ein 63-jähriger Autofahrer in der Lindenstraße in einer Parktasche am rechten Fahrbahnrand. Beim Öffnen der Fahrertür soll es zur Berührung mit eine 84-jährigen Fahrradfahrerin gekommen sein, die am PKW vorbeifahren wollte. Dabei sei die ...

