POL-LWL: Rentner schießt mit Luftgewehr auf Hund

Brüel (ots) - Bei einem Einbruch in eine Tankstelle in Brüel haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter gegen 03:15 Uhr gewaltsam eine Tür auf der Rückseite der Tankstelle in der Sternberger Straße geöffnet und anschließend offenbar einen Tresor gestohlen. Wie viel Geld sich zur Tatzeit in dem Tresor ...

