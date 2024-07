Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Ausgebrannter Transporter mit Tresor aufgefunden

Brüel/Jabelitz (ots)

Nach dem Einbruch vergangene Nacht in eine Tankstelle in Brüel (wir informierten), hat ein Zeuge gegen 07:40 Uhr einen ausgebrannten Transporter T4 zwischen Jabelitz und Klein Sien (Landkreis Rostock) gemeldet. Durch vor Ort eingesetzte Beamten konnte die Meldung bestätigt werden. Zudem wurde ein gewaltsam geöffneter Tresor im Fahrzeuginneren festgestellt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll der Transporter in der vergangenen Nacht in der Inselstraße in Wismar gestohlen worden sein. Der Eigentümer des Fahrzeuges erstattete bei der Polizei in Wismar Anzeige wegen Diebstahls seines PKW. Aufgrund der Auffindesituation ist es wahrscheinlich, dass der Transporter mit dem Tresor in Verbindung mit dem Einbruch in die Tankstelle in Brüel steht. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell