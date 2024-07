Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruchsdiebstahl in Tankstelle in Brüel

Brüel (ots)

Bei einem Einbruch in eine Tankstelle in Brüel haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter gegen 03:15 Uhr gewaltsam eine Tür auf der Rückseite der Tankstelle in der Sternberger Straße geöffnet und anschließend offenbar einen Tresor gestohlen. Wie viel Geld sich zur Tatzeit in dem Tresor befand, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Auch konnte der entstandene Sachschaden bisher nicht geschätzt werden. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach den Tätern, die mit einem weißen Transporter und einem dunklen Kleinwagen in Richtung Innenstadt davongefahren sein sollen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Sternberg (03847/43270) entgegen, die nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

