POL-LWL: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hagenow (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages ist in Hagenow ein PKW in Brand geraten. Der im Bereich des Kießender Rings abgestellte Mercedes geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 04:00 Uhr in Brand. Durch die vor Ort eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte das Feuer gelöscht werden. Benachbarte Gebäude wurden nicht beschädigt und Personen nicht verletzt. Der am PKW entstandene Sachschaden ...

