Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Wolfenbüttel vom 21.05.24: Einbruch in Fitnessstudio

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Am Alten Schlachthof, 21.05.24, 02:35 Uhr

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Fitnessstudios in Wolfenbüttel ein und und konnten dadurch Bargeld erlangen. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter 05331/9330.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell