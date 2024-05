Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 20. Mai 2024:

Wolfenbüttel (ots)

Autofahrer hatte zu viel Alkohol intus

Etwas zu tief ins Glas geschaut hatte der Fahrer eines Ford Transit, welchen Beamte des Polizeikommissariats Wolfenbüttel am gestrigen Pfingstsonntag in Schöppenstedt kontrollierten. Der aus der Samtgemeinde Elm-Asse stammende Mann war am frühen Abend auf dem Schwarzen Weg unterwegs, als er einer routinemäßigen Überprüfung unterzogen wurde. Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem 41-Jährigen einen Wert von 0,74 Promille. Die Beamten untersagten daraufhin die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Den Alkoholsünder erwarten nun ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro.

