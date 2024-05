Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 19.05.2024 für den Bereich Peine

Peine (ots)

Diebstahl aus Baucontainer

Zwischen Freitag, 17.05.2024, 16 Uhr und Samstag, 18.05.2024, 18:23 Uhr kam es in Vallstedt in der Straße Am Teiche zu einem Diebstahl aus zwei Baucontainern. Durch den oder die Täter wurde zunächst die an der Straße befindliche Laterne beschädigt und dadurch ausgeschaltet. Anschließend wurden die Türen der Baucontainer aufgehebelt und Diebesgut in unbekannter Höhe wurde entwendet.

Sachbeschädigung

Am 18.05.2024 zwischen Mitternacht und 5 Uhr kam es im Bereich der Caroline-Herschel-Straße in Peine zu Sachbeschädigungen an Verkehrszeichen. Durch bislang unbekannte Beschuldigte wurden diese verbogen, es entstand Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Verkehrsunfälle

Am 18.05.2024 um 08:15 Uhr kam es an der Ecke Feldstraße / Mittelstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fahrradfahrerin und einer Autofahrerin. Die Fahrerin des VW Golf übersah beim Abbiegen nach links die entgegenkommende Radfahrerin, die durch den Unfall verletzt wurde und in das Klinikum Peine verbracht wurde.

Am 18.05.2024 um 09:31 Uhr kam es in Peine Horst zu einem Zusammenstoß zwischen zwei männlichen Fahrradfahrern. Ein 37jähriger fuhr von einem Grundstück auf den Radweg und übersah hierbei den von rechts herannahenden 67jährigen. Der 67jährige wurde durch den folgenden Sturz leicht verletzt und in das Klinikum Peine verbracht.

Am 18.05.2024 um 10:50 Uhr befuhr eine 26jährige mit ihrem VW Tiguan und einem Pferdeanhänger die B 494 von Hofschwicheldt in Richtung Peine. Hierbei fuhr die Frau hinter einem Lkw und einem weiteren Pkw. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer überholte die drei Fahrzeuge und musste wegen Gegenverkehr so knapp vor dem Lkw wieder rechts einscheren, dass die überholten Fahrzeuge stark bremsen mussten. Durch den Bremsvorgang kamen die Pferde auf dem Anhänger aus dem Gleichgewicht, so dass der Pferdeanhänger beschädigt wurde. Ob die Pferde durch den Bremsvorgang verletzt wurden ist noch nicht klar. Der Verursacher fuhr weiter in Richtung Hildesheim. Ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell