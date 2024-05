POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 19. Mai 2024:

Peine (ots) - Diebstahl Am 17.05.2023 gegen 15:25 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Heinrich Hertz Straße zum Diebstahl einer Geldbörse. Eine bislang unbekannte Frau rempelte die 64jährige Geschädigte an und lenkte diese ab. Dies nutzte ein männlicher Täter, um die Geldbörse aus der Umhängetasche zu entwenden. Es entstand Schaden in Höhe von 200 Euro. ...

