POL-MI: Geparkter VW bei Unfallflucht im Wiehenweg beschädigt

Lübbecke (ots)

(SN) Als ein Fußgänger am Sonntagnachmittag am Wiehenweg unterwegs war, bemerkte er gegen 16.40 Uhr einen silbernen VW Polo, der einen am rechten Fahrbahnrand stehenden schwarzen VW Golf beschädigte. Dennoch setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt in Richtung Maschweg fort.

Den alarmierten Beamten schilderte der aufmerksame Zeuge, dass es sich bei dem Fahrer um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren gehandelt habe. Zudem sei der silberne VW Polo offenbar im Kreis Lippe zugelassen gewesen.

Weitere Hinweise zum Verursacher werden von der Polizei unter der Telefonnummer (0571) 88660 entgegengenommen.

