POL-MI: Parkplatzrempler - Wer hat's gesehen?

Lübbecke (ots) - (SN) Nach einem Einbruch in den Wertstoffhof in der Benzstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Unbekannten im Zeitraum Samstag, 13 Uhr bis Montag, 7.30 Uhr vom Heuweg über einen kleinen Pattweg zunächst Zutritt zu dem Betriebsgelände. Dort machte man sich an einem Glaselement zu schaffen und erhielt so Zutritt zu den Räumlichkeiten. ...

