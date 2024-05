POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter Lebenstedt, vom 19./20.05.24

Peine (ots) - Diebstahl aus Baucontainer Zwischen Freitag, 17.05.2024, 16 Uhr und Samstag, 18.05.2024, 18:23 Uhr kam es in Vallstedt in der Straße Am Teiche zu einem Diebstahl aus zwei Baucontainern. Durch den oder die Täter wurde zunächst die an der Straße befindliche Laterne beschädigt und dadurch ausgeschaltet. Anschließend wurden die Türen der Baucontainer ...

mehr